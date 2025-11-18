Всем привет, дорогие радиовидеослушатели, в эфире специальный выпуск передачи SMOL FM! Специальный он потому, что к нам в гости заглянул футбольный арбитр Александр Егоров.

Обсудили:

— Игра рукой в штрафной: когда пенальти, а когда нет

— Что должен сказать игрок, чтобы судья его удалил

— Лучший судья в истории по версии Александра Егорова

— Лучший судья первого круга РПЛ по версии Александра Егорова

— Судейский норм или стрём