SMOL FM special / Валерий Карпин: старт «Динамо», трансферы, травмы, матчи сборной России
В этот раз SMOL FM — в непривычном формате! В нашей стильной видеорадиорубке особый гость: главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Георгиевич Карпин
Откровенно и в деталях поговорили о:
— старте «Динамо» и изменениях в игре команды
— трансферах, новичках и тактических перестановках
— предстоящих матчах сборной и новых вызовах
— громких именах и закулисных инсайдах
Максимум честного футбольного разговора и свежих взглядов от одного из самых ярких тренеров страны
SMOL FM — на одной волне с российским футболом!
