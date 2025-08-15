В этот раз SMOL FM — в непривычном формате! В нашей стильной видеорадиорубке особый гость: главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Георгиевич Карпин

Откровенно и в деталях поговорили о:

— старте «Динамо» и изменениях в игре команды

— трансферах, новичках и тактических перестановках

— предстоящих матчах сборной и новых вызовах

— громких именах и закулисных инсайдах

Максимум честного футбольного разговора и свежих взглядов от одного из самых ярких тренеров страны

