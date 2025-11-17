Увольнение Кудашова, Барыс грохнул Локо, Рекорды Динамо Мн, Торпедо рвёт! Авангард возвращается? КХЛ
Приветствуем любителей хоккея! Это новый выпуск «КХЛ Временно» — снова в прямом эфире. Михаил Зислис, Леонид Вайсфельд, Владимир Гучек и Алексей Емелин разобрали самые интересные новости прошедшей недели.
Минское «Динамо» в ударе: 9 побед в 10 матчах! Смогут ли подопечные Квартальнова занять первое место на Западе? А замахнуться на финал?
Игра «Торпедо» сводит с ума: как команда не с самым большим бюджетом и после провальной предсезонки смогла добиться успеха? Нижегородский клуб делит первое место на Западе и разрывает соперников!
«Авангард» преодолел кризис? После трех поражений подряд у подопечных Ги Буше две победы! А что за прикол с игрой в десять форвардов?
«Адмирал» реально оживает? В последних четырех играх подопечные Тамбиева одержали три победы!
Как дела у «Спартака»? Морозов вернулся после дисквалификации, а Порядин — после травмы.
«Сибирь» катится на дно: уже 12 поражений подряд! Это худший результат команды в истории КХЛ. Реально ли новосибирцам спасти сезон?
Московское «Динамо» уволило Кудашова: это необходимая мера или поспешное решение? Что будет с москвичами дальше?
«Металлург» после пяти побед подряд проиграл СКА: почему с петербуржцами провалилась вся команда команда из Магнитогорска? Связан ли такой кошмар с Кузнецовым?
Какие перспективы есть у «Барыса»: команда залетела в топ-8, одержала первую выездную победу, так еще и над действующим чемпионом!
Желаем приятного просмотра!
