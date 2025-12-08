Приветствуем всех любителей хоккея! Это новый выпуск шоу «КХЛ Временно» - и вновь в прямом эфире. Владимир Гучек, Михаил Зислис, Алексей Емелин и Леонид Вайсфельд готовы поделиться последними новостями и инсайдами из мира КХЛ.

Тамбиев покинул пост главного тренера Адмирала: почему Леонид и его помощник Андрей Банада был отстранены от работы? Что за слухи про Алексея Кудашова — он реально может возглавить команду из Владивостока?

Амур официально подтвердил уход Гальченюка-старшего с поста главного тренера команды. Это решение закономерно? Что будет с командой из Хабаровска?о

Динамо под руководством Козлова выдала чумовую серию из 6 побед подряд: москвичи грохнули Трактор! Теперь ждем кадровые перестановки в челябинской команде? Четыре поражения подряд – это не дело для команды, которая в прошлом сезоне играла в финале.

Спронг пропустил три матча за ЦСКА: почему Никитин опять посадил звездного форварда? Дни нидерландского хоккеиста в армейском клубе сочтены?

«Северсталь» на неделе проиграла сразу два матча: уступила «Динамо» в овертайме и проиграла «Автомобилисту». Но команда остается первой на Западе — надолго ли?

Авангард после серии из трех поражений выиграл семь матчей в восьми играх: все-таки они и Металлург — главные претенденты на Кубок Гагарина?

Нефтехимик одержал три победы в четырех играх и идет на пятом месте и в двух очках от четверки — какие у клуба перспективы? Желаем приятного просмотра!