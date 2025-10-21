Петербург, Газпром Арена и стадион Петровский. История стадиона Кирова, Крестовского острова и места, где возникла новая арена. Студия Мяч Матч ТВ, закулисье, Радимов в эфире, технические коридоры Газпром Арены, кромка поля. Тур по стадиону, три стадиона в одном, советская история Зенита, итальянская архитектура. Петровский, Аршавин и Кержаков, репортаж Василия Уткина, Радимов и Городницкий вспоминают лучшие моменты стадиона Петровский. Лига чемпионов, матч с Севильей, голы Текке и Домингеса, интервью программе Футбольный клуб, комментаторская Геннадия Орлова. Ложи Газпром Арены, трибуны, сектор 33, вид с седьмого этажа. Раздевалка Зенита, уникальности тура, обращение Сергея Семака. Раздевалка на Петровском, разломанная дверь, судейская. Фаншоп Зенита на Невском, ассортимент, РОЗЫГРЫШ футболки Мостового, итоги конкурса с футболкой Милана.