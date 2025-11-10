Приветствуем поклонников российской футбольной лиги! Это новый выпуск шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский, Владимир Быстров, Алексей Никитин и Дмитрий Шнякин разобрали итоги первого круга РПЛ — 15 туров позади.

«Балтика» не позволила победить «Краснодару», испытывающему кадровые проблемы: две самые не пропускающие команды РПЛ пропустили уже к 5-й минуте. Во втором тайме быки отбивались и ни разу не пробили в створ, а Талалаев остался недоволен, что калининградцы не дожали соперника!

ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» — У Челестини 3 сухих победы подряд! В чем секрет успеха армейцев и как работали их фланги в этой игре? Матия Попович — настоящий джокер ЦСКА: отлично вышел на замену и сделал голевой момент для Глебова, забившего гол.

«Локомотив» без Батракова и Воробьева победил «Оренбург»: насколько заменяемы лидеры команды? Как проявил себя Комличенко в роли основного нападающего? И почему «Оренбург» при Ахметзянове меняется в лучшую сторону?

«Зенит» с тем же составом, с которым обыграл «Локомотив», сыграл вничью с «Крыльями Советов»: самарцы уступили петербуржцам только по владению мячом. Увольнение Адиева откладывается? Соболев провел 50-й матч за «Зенит»: как можно оценить его игру за это время?

«Спартак» обыграл «Ахмат», а Станкович сорвался: Деян снова сделал замены в перерыве, устроил истерику на флэш-интервью и не пришел на пресс-конференцию. Джику вернулся в основу вместо Литвинова, а Гарсия появился в старте вместо Угальде, который играл с «Краснодаром». А Солари стал лучшим игроком матча по всем показателям — почему именно он?

«Динамо» провалился с «Акроном»: у москвичей 5 матчей подряд без побед и 10-е место. Старт сезона даже хуже чем когда они вылетели в ФНЛ: что делать Валерию Карпину? Приятного просмотра!

