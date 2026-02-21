ПРОВАЛ КАРАБАХА / ЛУЧШИЙ СЕЗОН ШОМУРОДОВА / ФЕЙЛ ГОЛОВИНА И ХЕЙТ САФОНОВА
Головин решил, что в матчах включаться надо только на 2-3 минуты. Пока получается не очень хорошо, но будем следить и дальше за ноу-хау Александра.
Зато у Хайкина и Сафонова неплохие шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Никита, кстати, рассказал, зачем же ему нужен норвежский паспорт. Причины оказались не футбольными.
Провал «Карабаха», свершения грузин и Шомуродова с Файзуллаевым, а также сенсацию от армянского «Ноа» обсудим в новом выпуске «Футбольном клуба». Ждем ваших просмотров и реакций!
#Карабах #Хусанов #Шомуродов
Семён Крюков
https://t.me/SAMnitelno
Тимофей Синявский
https://t.me/sinyavskiytim
Социальные сети Василия Уткина:
Telegram «Футбольный клуб» Василия Уткина: https://t.me/QryaProDucktion
VK: https://vk.com/radioutkin
Telegram 💛🖤 МедиаУткин (неподдельный): https://t.me/nepoddutkin
Twitter: / radioutkin
Канал стримов: / @utkinlive
Telegram «Симпл Спорт»: https://t.me/simplesportagency