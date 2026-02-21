Головин решил, что в матчах включаться надо только на 2-3 минуты. Пока получается не очень хорошо, но будем следить и дальше за ноу-хау Александра.

Зато у Хайкина и Сафонова неплохие шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Никита, кстати, рассказал, зачем же ему нужен норвежский паспорт. Причины оказались не футбольными.

Провал «Карабаха», свершения грузин и Шомуродова с Файзуллаевым, а также сенсацию от армянского «Ноа» обсудим в новом выпуске «Футбольном клуба». Ждем ваших просмотров и реакций!

