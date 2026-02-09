«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали бешеный триллер! Чудо-штрафной Собослаи, жесткая травма Хусанова, гол Холанда на «Энфилде» и паноптикум вокруг гола Шерки – шоу выдалось что надо. Параллельно «Ман Юнайтед» вновь выиграл при Каррике, Палмер оформил хет-трик, плюс Дьокереш вновь натянул свою маску.

«Реал» мучается, но побеждает. «Барселона» сияет и тоже побеждает. Сафонов снова в старте и снова играет на ноль. В этот раз «ПСЖ» разбил «Марсель» во французской «классике». Может, Матвею поднять зарплату?...

«Атлетико» провалился, «Наполи» спасся, а «Бавария» наконец победила. Это «Футбольный клуб». Европа на связи, смакуем!

