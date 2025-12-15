В АПЛ загорелась интрига! «Арсенал» чудом обыграл «Вулверхэмптон», не забив ни разу. Всё решили два автогола. При этом «Ман Сити» совсем рядом. Банда Пепа вновь на ходу, Холанд забивает пачками. Неужели «Арсенал» опять завалится?!

«Реал» с горем пополам дожал «Алавес», так что Хаби Алонсо пока остаётся. «Барселона» царствует в Ла Лиге и обыгрывает всех подряд! Салах вернулся в состав «Ливерпуля», Палмер забил за «Челси», «Бавария» потеряла очки. А ещё за «ПСЖ» вновь сыграл Матвей Сафонов! Он уже вытеснил Шевалье? Или скоро Матвей опять сядет?

Это «Футбольный клуб». Обсуждаем большой европейский уикенд!