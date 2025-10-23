РЕАЛ х БАРСА: разминка перед класико / АРСЕНАЛ казнил АТЛЕТИКО / КАРАБАХ проиграл, КАЙРАТ – с очком!
Лига чемпионов превратилась в хоккей! «Наполи» получил 6, «ПСЖ» забил 7, «Арсенал» загрузил «Атлетико» 4. Это вообще законно?!
Фермин казнил «Олимпиакос», Беллингем зарешал против «Ювентуса», «Карабах» впервые проиграл, а «Кайрат» взял историческое очко. Это «Футбольный клуб». Качественно итожим третий тур ЛЧ. Благоволите!
#ЛигаЧемпионов #Барселона #Реал
