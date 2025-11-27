Лига чемпионов, спасибо, что ты есть! Пятый тур – чистый, нефильтрованный кайф! «Арсенал» и «Бавария» не разочаровали. В скрытом финале ЛЧ банда Артеты доказала: похоже, прямо сейчас они лучшие в мире. Или всё-таки нет?...

«Челси» полностью развалил «Барселону»! Кукурелья убрал в карман Ямаля, Эстевао завалил шедевр. В общем, парни Марески выступили очень сильно. «Кайрат» дал серьёзный бой «Копенгагену» и забил два, «Карабах» достойно зарубился с «Наполи», «Атлетико» передавил «Интер», а «Ливерпуль» продолжает лететь в пропасть... Слот, живи!

Это «Футбольный клуб». Разбираемся в самом сочном туре ЛЧ этого сезона!