Во втором выпуске Еврокубков Семен Торопов, Адиль с тг-канала «Шесть Элче» и Самсон Сахаров обсуждают матчи Ливерпуля и Челси в Лиге чемпионов!

Гол + пас у Салаха, дубль Маркоса Форланте, отвратительный матч Чалоба и Гюсто и шикарная игра Кейна.

Мы обсудили обе игры английских команд во второй игровой день ЛЧ в попытках донести до вас самое интересное!

