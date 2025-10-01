Ливерпуль снова в Стамбуле, Моуринью – на Стэмфорд Бридж, а Тоттенхэм – в Норвегии | Еврокубки #3
В третьем выпуске Еврокубков Семён Торопов, Михаил Елисеев, Алексей Гаврилов и Мария Макарова обсуждают матчи Тоттенхэма, Ливерпуля и Челси в Лиге чемпионов!
Салах в запасе, плохой матч от Порро, и эпохальный выход со скамейки Жоао Педро.
Мы обсудили все игры английских команд в первый игровой день второго тура ЛЧ в попытках донести до вас самое интересное!
Телеграм канал Михаила: https://t.me/ClubMisha
Телеграм канал Алексея: https://t.me/albinosEpl
Ютуб канал Марии: @marymcarrow9728
Телеграм канал Семёна: https://t.me/olebudet
Наш Сайт: https://englishaccent.online
Английский Акцент в телеграм: https://t.me/englishntvplus
Английский Акцент VK: https://vk.com/englishntvplus
Английский Акцент на Спортсе: https://video.sports.ru/tag/LmBbUdaODFn-aEUO5Lxe97HvB1OCZ5S0JrfFG3-nf5g