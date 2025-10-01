В третьем выпуске Еврокубков Семён Торопов, Михаил Елисеев, Алексей Гаврилов и Мария Макарова обсуждают матчи Тоттенхэма, Ливерпуля и Челси в Лиге чемпионов!

Салах в запасе, плохой матч от Порро, и эпохальный выход со скамейки Жоао Педро.

Мы обсудили все игры английских команд в первый игровой день второго тура ЛЧ в попытках донести до вас самое интересное!

