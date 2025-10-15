В специальном выпуске Итогов Игорь Сергеев и Алексей Гаврилов обсуждают финансы команд Премьер-лиги.

Откуда у Ливерпуля деньги на такую закупку? Кто меняет правила игры и заставляет делать поправки в финансовых законах? Сколько сотрудников надо оставить без обеда, чтобы купить Шешко? Почему косячат все, а наказывают всегда Эвертон? Почему футболистам нельзя ставить? Какое наказание ждёт Манчестер Сити?

