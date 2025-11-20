Харри Кейн - настоящий кошмар для фанатов «Арсенала». В 21-й игре против «канониров» форвард забил 15 голов. Англичанин отличался в матчах с главным соперником «шпор» 8 сезонов подряд! И даже, переехав в Германию, не оставил лондонцев в покое. Уже будучи в «Баварии», помог своим голом выбить «Арсенал» в 1/4 ЛЧ.

Кейн в детстве мечтал играть за «пушкарей» и занимался в академии клуба, но его выперли оттуда из-за проблем с физикой. Так вот, кажется, что детская обида и придаёт Харри особенную мотивацию на матчи с «Арсеналом».

В новом топе мы собрали похожие истории - истории игроков, которые стабильно забивают определенной большой команде.