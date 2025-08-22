ПСЖ сейчас - самая цельная и сыгранная команда Европы. Летом клуб ещё и точечно усилился. Вместо недовольного Доннаруммы подписали Люку Шевалье из «Лилля» - одного из лучших вратарей Европы по игре на ленточке. А на позицию ЦЗ взяли Илью Забарного из «Борнмута» - парня, за которым охотились многие топ-клубы. Кажется, что только жесткий кризис травм или спад нескольких лидеров может испортить ПСЖ сезон. Интересно, смогут ли парижане взять вторую ЛЧ подряд и войти в историю как одна из лучших команд за все времена?

Ну а какие интриги предстоящего футбольного сезона мы ещё выделили - узнаете в новом топе!

