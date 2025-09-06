Переход Роналду из МЮ в «Реал» - одна из главных трансферных саг 21 века. «Мадрид» рассматривал юного Криша ещё в 2003. Но тогда борьбу за него выиграли манкунианцы. Затем, начиная с 2007 года, тогдашний президент «сливочных» Рамон Кальдерон стал работать над трансфером. В МЮ говорили, что Роналду не продаётся. Однако сам португалец открыто заявил, что хотел играть за «Реал». Несмотря на все попытки Фергюсона оставить Криша в команде или продать куда угодно, но не в «Мадрид», в 2009 сделка всё-таки состоялась.

В новом топе мы собрали самые запомнившиеся и грандиозные саги в 21 веке!

Телеграм-канал Васанта: t.me/Vasantino

Телеграм-канал МЯЧ: t.me/myachPRO