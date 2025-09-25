Джек Грилиш в «Эвертоне» напоминает себя лучших лет! Он снова главный игрок команды и в таком амплуа по-настоящему кайфует. В 5 матчах АПЛ за «ирисок» у Джеки 4 ассиста. Он стал лучшим игроком августа в чемпионате - впервые в карьере получил эту награду! В «Эвертоне» уже заговорили о выкупе арендованного Грилиша. За такого футболиста и не жалко отдать 50 миллионов, которые просит Ман Сити.

А кто ещё в ближайший год наверняка совершит прорыв, как Грилиш? Это наш традиционный топ игроков, которые выстрелят в сезоне 25/26!

