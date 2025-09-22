В сезоне 18/19 Ван Дейк стал лучшим игроком АПЛ и победной ЛЧ. Вирджил был на диком хайпе из-за крутейшей игры в обороне. 65 игр подряд его никто не мог пройти на дриблинге – уникальное достижение! Голландец был очень близок к завоеванию «Золотого мяча», но в итоге отстал от Месси всего на 7 очков! А у Лео в том сезоне из заслуг были лишь «Золотая бутса» и победа в Ла Лиге. Далеко не лучший год в карьере аргентинца. Но магия имени сделала своё дело.

В новом топе мы вспомнили истории, когда игроку не хватало самую малость до завоевания ЗМ. Актуальная тема в преддверии новой церемонии.

