Сезон 25/26 в топ-лигах I Обратный отсчет
В новом выпуске Обратного отсчета постарались заглянуть в будущее и подумать над итогами Лиги чемпионов, Ла Лиги, Бундеслиги и Серии А. Бонус: Саша захотел стать фанатом «Барселоны»! Смотрим – такое нельзя пропустить!
Вопросы:
1) Топ-5 фаворитов ЛЧ 25/26?
«Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль», ПСЖ, «Реал»,«Челси»
2) Топ-4 Ла Лиги 25/26?
«Атлетик», «Атлетико», «Барселона», «Вильярреал», «Реал»
3) Топ-3 Серии А 25/26?
«Интер», «Милан», «Наполи», «Рома», «Ювентус»
4) 2 и 3 места Бундеслиги 25/26?
«Айнтрахт», «Боруссия» Д, РБ «Лейпциг», «Штутгарт»
5) Топ-клуб, который больше всех провалится?
«Интер», «Ливерпуль», Ман Сити
