В новом выпуске Обратного отсчета постарались заглянуть в будущее и подумать над итогами Лиги чемпионов, Ла Лиги, Бундеслиги и Серии А. Бонус: Саша захотел стать фанатом «Барселоны»! Смотрим – такое нельзя пропустить!

Вопросы:

1) Топ-5 фаворитов ЛЧ 25/26?

«Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль», ПСЖ, «Реал»,«Челси»

2) Топ-4 Ла Лиги 25/26?

«Атлетик», «Атлетико», «Барселона», «Вильярреал», «Реал»

3) Топ-3 Серии А 25/26?

«Интер», «Милан», «Наполи», «Рома», «Ювентус»

4) 2 и 3 места Бундеслиги 25/26?

«Айнтрахт», «Боруссия» Д, РБ «Лейпциг», «Штутгарт»

5) Топ-клуб, который больше всех провалится?

«Интер», «Ливерпуль», Ман Сити

