В новом выпуске «Двух трибун» разбираем качели «Ливерпуля»

Летом клуб потратил больше 300 миллионов фунтов на звездные трансферы, но вместо уверенного старта – сплошные вопросы

Первое поражение от «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» за девять лет, и фанаты уже начали нервничать. Но буквально через несколько дней команда разгромила «Айнтрахт» в Лиге чемпионов, показав, что потенциал у этого «Ливерпуля» колоссальный

Что происходит с командой Слота? Обсуждаем, спорим и ищем ответ