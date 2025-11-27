Тибо Куртуа ненавидят болельщики «Челси» и «Атлетико». Первые за то, что бельгиец в своё время устроил забастовку ради трансфера в «Реал». Ну а вторые за сам переход вратаря в стан принципиального соперника. Плюс многие фанаты по всему миру всегда будут презирать Тибо за то, что он увёл девушку у Де Брейне. По итогу армия хэйтеров у Куртуа ничуть не меньше, чем количество обожателей.

10 лет назад Саня делал топ про ненавистных футболистов. Многие игроки из того видео уже закончили или уже на исходе. Так что пришло время второй части!