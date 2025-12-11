Стандарты «Арсенала» стали настоящей суперсилой командой Артеты. Тренер Николя Жовер работает в штабе Микеля с июля 2021 и именно благодаря ему команда стала дико опасной при штрафных и угловых. В этом сезоне «канониры» установили рекорд АПЛ, забив после 10 туров аж 8 мячей с угловых! «Арсенал» создал тактический тренд - теперь и в других команда премьер-лиги уделяют огромное внимание стандартам.

