Сборная Бразилии уже 23 года не выходит в финал чемпионата мира. Учитывая, что пентакампеоны являются рекордсменами турнира по количеству побед, а ранее 3 раза подряд играли в финале (1994, 1998, 2002), болельщикам сборной тяжело переживать текущие неудачи. Особенно, если твоя команда терпит позорное поражение 1:7 в полуфинале домашнего мундиаля. Как было в 2014 в матче с Германией.

А за какие команды в наше время действительно тяжело болеть? Мы сделали вторую часть топа, выходившего более 9 лет назад. Вам точно понравится! Если, конечно, вы не болельщик одной из команд, представленных в топе.

