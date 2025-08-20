Лучшая лига мира (вы ведь смотрели последний Тир лист?) уже стартовала, и сезон обещает быть горячим. Лидеры укрепились, средний класс силен как никогда, а новички тратят по 100+ миллионов на трансферы. Такое возможно только в Англии!

В общем, спорим о раскладе сил в АПЛ 25/26 и надеемся, что в мае 2026-го за этот выпуск не будет стыдно. Ну и раз в гости заглянул Тимур Журавель, то эпатаж гарантирован — причем уже в первом вопросе!

TG Васанта: https://t.me/Vasantino

TG МЯЧ: https://t.me/myachPRO

Вопросы:

1) Топ-5 по итогам АПЛ 25/26?

«Арсенал», «Ливерпуль», Ман Сити, МЮ, «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Челси»

2) Наиболее вероятная отставка?

Аморим, Нуну, Перейра, Поттер, Франк, Хау, Эндрюс

3) Игрок-сюрприз АПЛ 25/26?

Бобб, Доуман, Дьокереш, Йоро, Нгумоа, Кудус, Хиншелвуд, Шерки, Эзе, Эстевао

4) Команда-сюрприз АПЛ 25/26?

«Борнмут», «Лидс», «Ноттингем Форест»,«Сандерленд», «Тоттенхэм», «Фулхэм»

5) Лучший бомбардир АПЛ 25/26?

Дьокереш, Холанд