Восьмой тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Алексей Гаврилов, Михаил Саакян и Кирилл Михайлов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

Поговорили об очередном голе Арсенала с углового, зависимости Манчестер Сити от Холанда, увольнении Постекоглу, восхитились молодым Крупи из Борнмута и порадовались за Матета. И, само собой, обсудили матч тура, северо-западное дерби, победу в котором многострадальному Манчестер Юнайтед принёс легендарный Харри Магуайр!