Общие этапы в еврокубках — всё! Подводим итоги и рассказываем о самых интересных деталях!

«Кайрат» хлопнул дверью на «Эмирейтс», ни от кого в этом сезоне ЛЧ «Арсенал» не пропускал так много. В Великобритании сравнивают Гурбанова с Фергюсоном, а Тикнизян умудрился нарваться на гнев Станковича. Да, он снова психует!

Чалова ждут в Турции, а Оздоева в плей-офф ЛЕ. Сафонов стал основным в «ПСЖ», а «Ливерпуль» подписал парня с русскими корнями. Все эти темы и не только — в нашем новом выпуске. Приятного просмотра!

