В Лиге чемпионов остался один тур. Кто-то уже в плей-офф, кто-то – вылетел. В любом случае интриг осталось много, так что последние матчи нужно смотреть обязательно!

«Арсенал» гасит всех. На этот раз перемололи «Интер». В ЛЧ команда Артеты выбила 7 из 7. Блестящий результат! Но главные матчи начнутся позже. «Ливерпуль» в прошлом сезоне тоже прошёл общий этап на ура – а чем всё закончилось…

Сейчас «Ливерпуль» прихлопнул «Марсель» с шикарным голом Собослаи. «Реал» размазал «Монако», «Ман Сити» за полярным кругом хорошенько получил от «Будё-Глимт», «Кайрат» наконец забил дома, а «Карабах» – в шаге от плей-офф после триллера с «Айнтрахтом».

Это «Футбольный клуб». Лига чемпионов вернулась, давайте обсудим!

