Наконец-то вернулась Лига Чемпионов.

Как обычно я - комментатор АПЛ Михаил Горячев - подготовил на своем канале FootballMike развернутые прогнозы на футбол для вас.

Самое время дать крутые прогнозы на Лигу Чемпионов и порадовать вас классными коэффициентами.

Если вы хотите получить нетривиальные прогнозы на спорт, а именно прогнозы на футбол сегодня - то подпишись обязательно на мой канал.

Нас ждут матчи:

Кайрат - Брюгге

Буде Глимт - Манчестер Сити

Интер - Арсенал

Реал - Монако

Олимпиакос - Байер

Вильярреал - Аякс

Тоттенхэм - Боруссия Д

Спортинг - ПСЖ

Копенгаген - Наполи