Готовьтесь к жарким матчам Лиги Чемпионов! В этом видео я, ваш комментатор Михаил Горячев, FootballMike, делюсь своими ТОП-прогнозами на Лигу Чемпионов. Мы детально разберем самые интригующие матчи: Карабах - Челси, где аутсайдер попытается сотворить сенсацию против гранда, и, конечно же, эксклюзивный разбор Интер - Кайрат! Также не обойдем стороной важнейший поединок Манчестер Сити - Боруссия Д. Узнайте, кто по моему мнению одержит победу в этих важнейших встречах ЛЧ! Мои прогнозы на Лигу Чемпионов не оставят равнодушными ни одного фаната Карабаха или Кайрата.