В четвертом выпуске Еврокубков Семён Торопов, Алексей Гаврилов, Кирилл Михайлов и Руслан с тг-канала «Правильный Манчестер» обсуждают матчи Ньюкасла, Манчестер Сити и Арсенала в Лиге чемпионов!

Жога бонита Вольтемаде и дубль с пенальти Гордона. 51-й и 52-й голы Холланда в Лиге чемпионов принесли лишь одно очко Манчестеру. Дьокереш втаптывает людишек в газон, чтобы Мартинелли продолжал забивать.

Мы обсудили все игры английских команд во второй игровой день второго тура ЛЧ в попытках донести до вас самое интересное!

