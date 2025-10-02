Ньюкасл победил на классе, дубль Холанда не помог Ман Сити, а Мартинелли опять забил | Еврокубки #4
В четвертом выпуске Еврокубков Семён Торопов, Алексей Гаврилов, Кирилл Михайлов и Руслан с тг-канала «Правильный Манчестер» обсуждают матчи Ньюкасла, Манчестер Сити и Арсенала в Лиге чемпионов!
Жога бонита Вольтемаде и дубль с пенальти Гордона. 51-й и 52-й голы Холланда в Лиге чемпионов принесли лишь одно очко Манчестеру. Дьокереш втаптывает людишек в газон, чтобы Мартинелли продолжал забивать.
Мы обсудили все игры английских команд во второй игровой день второго тура ЛЧ в попытках донести до вас самое интересное!
