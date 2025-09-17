В первом выпуске Еврокубков Семен Торопов, Асан Абибулаев и Алексей Гаврилов обсуждают матчи «Арсенала» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов!

Дьокереш мешал забить Магальяэсу, Мартинелли и Троссар помогали друг другу, Ришарлисон выходил на премки, а вратарь «Вильярреала» Луис Жуниор делал результат.

Мы обсудили обе игры английских команд в первый игровой день ЛЧ в попытках донести до вас самое интересное!

