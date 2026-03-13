Лига чемпионов угощает голами! «ПСЖ» закинул «Челси» 5, «Реал» – а точнее, Феде Вальверде – загрузил 3 «Ман Сити», «Аталанта» проглотила 6 от «Баварии». А ещё «Атлетико» казнил «Тоттенхэм» и стал соавтором драмы Антонина Кински. Парню – лучи поддержки! Но вышло, конечно, жёстко... Кажется, трудиться в Лондоне Игору Тудору осталось недолго.

«Будё-Глимт» продолжает влюблять в себя весь мир и на этот раз раздавил «Спортинг». «Байер» сыграл в «арсенальский» футбол лучше самого «Арсенала», и мы получили главную тоску недели. «Ньюкасл» в Англии замучил «Барселону», а «Ливерпуль» уже второй раз за сезон сгорел в стамбульском аду.

Это «Футбольный клуб». Исследуем ЛЧ в подробных мельчайшестях!

