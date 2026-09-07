Провал «Реала», праймовый «Арсенал», огненный футбол в Италии | ХИТ #3
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Сколько же крутых матчей мы увидели в выходные! Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» и рубку на «Джузеппе Меацца» между «Интером» и «Наполи». Шокирующие поражения «Реала» от «Бетиса» и ПСЖ от «Монако». Удивительные нули в поединке «Шальке» и «Баварии». Ну и разгром «Валенсии» от «Барселоны». Эти и другие матчи прошедшего уикенда в топ-5 лигах в сегодняшнем выпуске программы ХИТ обсудят Кирилл Хаит, Васант Балан и Гриша Телингатер.
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