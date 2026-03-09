Лига Чемпионов уже доехала до плей-офф. 1/8 ЛЧ - шутки в сторону. Здесь уже остались самые лучшие. Галатасарай попробует обыграть Ливерпуль второй раз. А в Ньюкасл снова приезжает Барселона. Атлетико прощупает многострадальный Тоттенхэм. Аталанта узнает что такое Бавария. Байер дома принимает Арсенал. Реал Мадрид - Манчестер Сити снова и снова сыграют вместе. ПСЖ и Челси - очень ровная и непредсказуемая пара. Буде Глимпт постарается снова удивить, на этот раз Спортинг. Михаил Горячев подготовил для вас развернутое Превью к предстоящим матчам на своем канале FootballMike. Обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить Превью и обзор матчей ЛЧ и АПЛ.

