ВИНИСИУС — антигерой? / ГОЛОВИН подвел МОНАКО / КАРАБАХ — все? / ГОРДОН — новый КЕЙН
Первые стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов позади. В игру вступили клубы,недобравшиеся до восьмерки сильнейших общего этапа, но неделя все равно оказалась щедра на яркие вывески и сенсационные результаты.
Винисиус снова оказался в центре расистского скандала — бразильца пришлось успокаивать самому Жозе Моуринью. Александр Головин удалился в матче с ПСЖ Матвея Сафонова, а Никита Хайкин продолжает тащить «Будё-Глимт». Итальянские клубы опозорились в первых матчах, а «Ньюкасл» сенсационно разгромил «Карабах» на выезде.
Как видите, нам точно есть что обсудить. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!
#Лигачемпионов #Винисиус #Престианни
