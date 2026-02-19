Первые стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов позади. В игру вступили клубы,недобравшиеся до восьмерки сильнейших общего этапа, но неделя все равно оказалась щедра на яркие вывески и сенсационные результаты.

Винисиус снова оказался в центре расистского скандала — бразильца пришлось успокаивать самому Жозе Моуринью. Александр Головин удалился в матче с ПСЖ Матвея Сафонова, а Никита Хайкин продолжает тащить «Будё-Глимт». Итальянские клубы опозорились в первых матчах, а «Ньюкасл» сенсационно разгромил «Карабах» на выезде.

Как видите, нам точно есть что обсудить. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

#Лигачемпионов #Винисиус #Престианни

