Тотальное безденежье, большущие долги, крысы и отсутствие горячей воды на базе, неудачные попытки выйти в высший дивизион, угроза расформирования – вряд ли такой набор фактов будет у кого-то ассоциироваться с «Зенитом». А речь вообще-то именно о нем.

Сегодняшний футбольный Петербург действительно нельзя назвать голодным, ресурсы и достижения множатся от года к году. Но болельщики постарше отлично помнят, каким «Зенит» был раньше. Клуб буквально во всех смыслах боролся за выживание.

В новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба» Тимофей Синявский расскажет, что предшествовало приходу «Газпрома» в команду. Иными словами – «Зенит» до того, как стал известным богатым. Поехали!

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Ведущий выпуска:

Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim

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00:00 Судьбоносный хет-трик Аршавина

00:41 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!

02:08 Высшая точка советской истории клуба

02:30 В «Зените» был свой Бьелса

03:44 Идеальный преемник

05:46 Финансовое положение в 80-х

06:36 В «Зените» был свой Клопп

07:34 Как складывался чемпионский сезон

09:35 Стремительное падение и вылет

10:25 Крысы на базе и задержки зарплаты

11:04 Первый президент клуба – комментатор

11:45 Собчак поручил команду Мутко

12:07 Клуб мог прекратить существование

13:49 Попытки вернуться в вышку

14:34 Мэр переживал за футбол в городе

15:20 Садырина еле уговорили вернуться. Мутко злился

16:00 Первые газовые деньги

17:21 Возвращение в элиту

18:09 Долги и сомнительные схемы

18:54 Подозрения в договорняке со «Спартаком»

20:31 Появление «Газпрома» на футболках

21:30 Плюсы и минусы Бышовца

22:26 Фанатские разборки, о которых даже рассказывалось в сериалах

23:31 Первый российский трофей

24:35 Панов – любимец Петербурга

25:24 Дела пошли в гору

25:59 Восхитительное поколение

26:58 Третье пришествие Морозова

28:17 Карпин лишил «Зенит» победы в еврокубке

29:01 Деньги в российском футболе начала века

29:28 Золотая связка принесла бронзу

30:08 Смелое назначение иностранного тренера

31:24 Работа над ростом бюджета

32:10 Петржела привез своих и взял эпохальное серебро

33:41 Окончательная интеграция «Газпрома»