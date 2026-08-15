БЕДНЫЙ ЗЕНИТ. Как клуб жил до больших денег
Тотальное безденежье, большущие долги, крысы и отсутствие горячей воды на базе, неудачные попытки выйти в высший дивизион, угроза расформирования – вряд ли такой набор фактов будет у кого-то ассоциироваться с «Зенитом». А речь вообще-то именно о нем.
Сегодняшний футбольный Петербург действительно нельзя назвать голодным, ресурсы и достижения множатся от года к году. Но болельщики постарше отлично помнят, каким «Зенит» был раньше. Клуб буквально во всех смыслах боролся за выживание.
В новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба» Тимофей Синявский расскажет, что предшествовало приходу «Газпрома» в команду. Иными словами – «Зенит» до того, как стал известным богатым. Поехали!
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Ведущий выпуска:
Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim
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00:00 Судьбоносный хет-трик Аршавина
00:41 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!
02:08 Высшая точка советской истории клуба
02:30 В «Зените» был свой Бьелса
03:44 Идеальный преемник
05:46 Финансовое положение в 80-х
06:36 В «Зените» был свой Клопп
07:34 Как складывался чемпионский сезон
09:35 Стремительное падение и вылет
10:25 Крысы на базе и задержки зарплаты
11:04 Первый президент клуба – комментатор
11:45 Собчак поручил команду Мутко
12:07 Клуб мог прекратить существование
13:49 Попытки вернуться в вышку
14:34 Мэр переживал за футбол в городе
15:20 Садырина еле уговорили вернуться. Мутко злился
16:00 Первые газовые деньги
17:21 Возвращение в элиту
18:09 Долги и сомнительные схемы
18:54 Подозрения в договорняке со «Спартаком»
20:31 Появление «Газпрома» на футболках
21:30 Плюсы и минусы Бышовца
22:26 Фанатские разборки, о которых даже рассказывалось в сериалах
23:31 Первый российский трофей
24:35 Панов – любимец Петербурга
25:24 Дела пошли в гору
25:59 Восхитительное поколение
26:58 Третье пришествие Морозова
28:17 Карпин лишил «Зенит» победы в еврокубке
29:01 Деньги в российском футболе начала века
29:28 Золотая связка принесла бронзу
30:08 Смелое назначение иностранного тренера
31:24 Работа над ростом бюджета
32:10 Петржела привез своих и взял эпохальное серебро
33:41 Окончательная интеграция «Газпрома»