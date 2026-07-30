РПЛ вернулась — и, кажется, мы успели по ней сильно соскучиться. После летней паузы чемпионат стартовал именно так, как и должен: с красивыми голами, яркими сюжетами и ощущением, что впереди нас ждет по-настоящему интригующий и захватывающий сезон.

В новом выпуске Тимофей Синявский подробно разобрал главные события стартового уикенда: удачный дебют Дмитрия Игдисамова у руля ЦСКА, скомканное возвращение Сандро Шварца в РПЛ, разгромную победу «Зенита» и невероятный победный гол юного Андрея Касаджикова. Также поговорим о главных трансферах летнего трансфера окна, обсудим перспективы топ-клубов в предстоящем сезоне и анонсируем главные интриги второго тура РПЛ.

Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

Ведущий выпуска:

Тимофей Синявский

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00:00 Это «Футбольный клуб», говорим о РПЛ!

00:27 Дебют Игдисамова и чудо-ассист Кругового

02:30 Бориско – игрок ЦСКА

03:45 В РПЛ появились молодые судьи?

04:46 «Динамо» потеряло очки в первом матче Шварца

05:50 Уверенный старт «Зенита» и невезение «Акрона»

07:20 Сутормин не помог «Факелу»

08:04 «Спартак» Карседо – претендент на чемпионство?

10:06 «Локомотив» раскупили!

11:24 За что хочется хвалить «Ахмат»?

12:05 У «Ростова» сменилось руководство

13:34 Лучший гол сезона уже забит?

14:00 Трудовая победа «Краснодара»

15:44 Главная задача «Рубина» на сезон – сохранить Даку

16:15 Интриги второго тура РПЛ