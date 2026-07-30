ЧЕГО ждать от СПАРТАКА? / КРУГОВОЙ тащит ЦСКА / ШВАРЦ не ВПЕЧАТЛИЛ / СОБОЛЕВ снова ТОП?
РПЛ вернулась — и, кажется, мы успели по ней сильно соскучиться. После летней паузы чемпионат стартовал именно так, как и должен: с красивыми голами, яркими сюжетами и ощущением, что впереди нас ждет по-настоящему интригующий и захватывающий сезон.
В новом выпуске Тимофей Синявский подробно разобрал главные события стартового уикенда: удачный дебют Дмитрия Игдисамова у руля ЦСКА, скомканное возвращение Сандро Шварца в РПЛ, разгромную победу «Зенита» и невероятный победный гол юного Андрея Касаджикова. Также поговорим о главных трансферах летнего трансфера окна, обсудим перспективы топ-клубов в предстоящем сезоне и анонсируем главные интриги второго тура РПЛ.
Это «Футбольный клуб», мы начинаем!
Ведущий выпуска:
Тимофей Синявский
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00:00 Это «Футбольный клуб», говорим о РПЛ!
00:27 Дебют Игдисамова и чудо-ассист Кругового
02:30 Бориско – игрок ЦСКА
03:45 В РПЛ появились молодые судьи?
04:46 «Динамо» потеряло очки в первом матче Шварца
05:50 Уверенный старт «Зенита» и невезение «Акрона»
07:20 Сутормин не помог «Факелу»
08:04 «Спартак» Карседо – претендент на чемпионство?
10:06 «Локомотив» раскупили!
11:24 За что хочется хвалить «Ахмат»?
12:05 У «Ростова» сменилось руководство
13:34 Лучший гол сезона уже забит?
14:00 Трудовая победа «Краснодара»
15:44 Главная задача «Рубина» на сезон – сохранить Даку
16:15 Интриги второго тура РПЛ