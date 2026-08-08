Иван Саенко – BMW от Клоппа, 8 млн от Спартака, завод с Кержаковым | АиБ – Вечные
Выиграть джерси сборной Франции можно тут: https://t.me/pgorodnitskiy/25958
Помните Ивана Саенко? Если нет, вспоминаем. Если да, тоже вспоминаем.
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Здесь можно послушать подкасты. Бусти: https://boosty.to/pgorodnitskiy
Вечные видео в телеграме: https://t.me/eternalvideos
Смотреть с телевизора можно тут: https://vk.com/pgorodnitskiy
Вечные выпуски:
Алешандре Пато: https://www.youtube.com/watch?v=FgKushY8WBY
Анри: https://youtu.be/L4RJlAOUPWs?si=QFXaHnMIWh-5ov_w
Жорже Мендеш: https://www.youtube.com/watch?v=JIafbqS7ez8
Хозяин Моура и Роналду: https://www.youtube.com/watch?v=6ipXuEI2tHo
Санти Касорла – https://www.youtube.com/watch?v=Gxb2tTj8zYY
Анчелотти в Челси и ПСЖ: https://youtu.be/eGDLUxgai0E
Анчелотти в Милане: https://www.youtube.com/watch?v=vrR5bWAKrTo
Как Карло был лузером: https://www.youtube.com/watch?v=ZWH3nMZFVd0
Челси-2012: https://www.youtube.com/watch?v=yX4iE73uS9c
Хамес: https://youtu.be/sBE5nEeAtFI
Иско: https://www.youtube.com/watch?v=L2I3XAv_PbU
Давид Вилья: https://youtu.be/uV9gn5mbOrI
Псих Эдгар Давидс: https://www.youtube.com/watch?v=VaeGhQSKHBk
Анчелотти в Милане: https://www.youtube.com/watch?v=vrR5bWAKrTo
Моуринью в Челси 2: https://www.youtube.com/watch?v=Kw0wIVrIGMY
Моуринью в Реале: https://youtu.be/HZMAzt3BLPQ
Интер Жозе Моуринью: https://www.youtube.com/watch?v=3REjHRICLco
Моуринью в Челси: https://www.youtube.com/watch?v=Tpo3bi4U3Uk
Чудо Моуринью в Порту: https://www.youtube.com/watch?v=EuVxA2WptiU
Работяга Константин Зырянов: https://www.youtube.com/watch?v=V7KAB5m5aIU
Крах Ансу Фати: https://youtu.be/RWrMBPRKb6o
Бебе из МЮ: https://www.youtube.com/watch?v=gCEprSyhUVc
Анхель Ди Мария – спаситель Месси: https://www.youtube.com/watch?v=Ro6WNeJF0Bg
Матерацци – не только удар Зидана: https://www.youtube.com/watch?v=oUiqNK7IHXM
Личные истории про Василия Уткина: https://youtu.be/DoQrsuiT65o
Петр Чех – легенда АПЛ: https://youtu.be/GtKRVgxy7JY
Робин ван Перси – предал Арсенал и спас Фергюсона: https://youtu.be/R7x4rSdNE9o
Куарежма – почему не стал легендой? https://youtu.be/YRvEm7T1IUw
Его боялась вся АПЛ: https://youtu.be/Apu3pSS4Mz0
Мог стать Роналду, но убил карьеру: https://youtu.be/NlQu-mqxZrI
Крах Сэра Алекса: https://youtu.be/jjhI5d3mvi8
Трагедия Джеррарда: https://youtu.be/7LDj7jwBumc
Тайна Бонуччи: https://youtu.be/brYgx481igI
Бэйл: https://youtu.be/o_-Qw5pEXvI
Неймар: https://youtu.be/HGt9pSXxMss
Суарес: https://youtu.be/wxfF3Dsai9w
Кантона: https://youtu.be/bhl3e9_Dsig
Трагедия Иличича: https://www.youtube.com/watch?v=e_a6NTLl0IM
Марио Балотелли: https://youtu.be/pQ7azcxtmqQ
Виктор Вальдес – легенда, которую не ценили: https://youtu.be/eG78B_snFbA
Трагедия Риксена: https://www.youtube.com/watch?v=Ud72uGq8PJ4
Куртуа – самый наглый вратарь: https://youtu.be/7ZBh9fBbTl4
Как Погба убил карьеру: https://youtu.be/MJQg12nAbZU
Выпуск про Грилиша: https://youtu.be/LD82yZux90o
Видео про Фабрегаса: https://youtu.be/Z2NFghDT0bs
Великая Барса Райкарда: https://youtu.be/5vauQiLAw-o
Большое видео про Беллингема: https://youtu.be/MKn5WAqH8-k
Азар – ушел в Реал и убил карьеру: https://youtu.be/62v2td9vwwM
Лодыгин – стал звездой и пропал: https://youtu.be/l3YdRZU7Ru0
Де Хеа – почему не стал великим: https://youtu.be/5pcvg5WgbEA
Марадона – как уничтожил свою жизнь: https://youtu.be/CCLTH2qPBUc
Как Деле Алли стал никем: https://youtu.be/uFGYA_goPqk
Бензема – как лузер стал легендой: https://youtu.be/ppNJT5CxIuI
Как Озил убил карьеру: https://youtu.be/ai-75efAInM
Большое видео про Роналдо: https://youtu.be/tKG2xEikmYw
Непобедимый Арсенал: https://youtu.be/ZnMCdojxfUY
Хвича – суперзвезда из РПЛ: https://youtu.be/cdjwFrU3v8c
Большой выпуск про Кержа: https://youtu.be/d9WrreO4DHg
Выпуск про футбол и Саудовскую Аравию: https://youtu.be/UuVKMG-lBm0
Кейлор Навас – самый недооцененный вратарь: https://www.youtube.com/watch?v=8Q8K9Zya994
У меня на канале регулярно выходят обзоры европейского футбола, а еще вечные выпуски о культовых футболистах, тренерах и командах. Роналду в МЮ, Роналду в Реале, бразилец Роналдо, Месси, Моуринью, Анчелотти, Суарес и Неймар – подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы ничего не пропустить.
#Саенко #Спартак #Клопп