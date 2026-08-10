Третий тур чемпионата России четко разделился на две части. Сначала зрители преодолели испытание довольно тягучей субботой, зато потом наступила воскресная феерия, в которой, помимо прочего, был сыгран один из главных матчей всего сезона. Да, уже в августе!

Павел Чепурин в новом выпуске «Футбольного клуба» прошелся по самому интересному. Огненная битва «Спартака» и «Краснодара», непредсказуемое динамовское дерби, внезапный крах «Зенита», серость «Локомотива» и ЦСКА, будущее Алексея Батракова – важных событий предостаточно. Поехали!

Ведущий выпуска:

Павел Чепурин

Telegram: https://t.me/Chepa98

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00:00 Вы в «Футбольном клубе»! Говорим про РПЛ

01:02 Центральный матч тура

01:35 Яркий старт ценой ошибок

03:05 Ключевая роль Жедсона

04:42 «Краснодар» указал «Спартаку» на недостатки

06:19 Дебют Даку

08:17 Встреча двух чемпионов

09:14 «Зенит» начал в соответствии с ожиданиями

09:32 Гарибян перевернул игру

10:17 Безыдейность Семака

11:09 Чему Тед Лассо мог бы научить Аршавина

11:40 Шум вокруг Соболева и его сына

13:06 Динамовское дерби

13:45 Овечкин выбрал РПЛ вместо свадьбы Роналду

14:20 Замены Шварца и классный Маринкин

14:52 Махачкалинцы смотрелись лучше

15:40 Московские нули

16:10 У «Балтики» все в порядке

16:55 ЦСКА на связи с фанатами

18:11 Альба выжимает максимум из «Ростова»

18:56 «Локомотив» продолжает рушиться

21:11 #ОтпуститеБатракова

22:53 Почему молчит руководство?