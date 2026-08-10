ЛУЧШИЙ МАТЧ СЕЗОНА? / ЗЕНИТ проиграл ЧЕМПИОНУ / Отпустите БАТРАКОВА / ЦСКА открыт ФАНАТАМ
Третий тур чемпионата России четко разделился на две части. Сначала зрители преодолели испытание довольно тягучей субботой, зато потом наступила воскресная феерия, в которой, помимо прочего, был сыгран один из главных матчей всего сезона. Да, уже в августе!
Павел Чепурин в новом выпуске «Футбольного клуба» прошелся по самому интересному. Огненная битва «Спартака» и «Краснодара», непредсказуемое динамовское дерби, внезапный крах «Зенита», серость «Локомотива» и ЦСКА, будущее Алексея Батракова – важных событий предостаточно. Поехали!
Ведущий выпуска:
Павел Чепурин
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00:00 Вы в «Футбольном клубе»! Говорим про РПЛ
01:02 Центральный матч тура
01:35 Яркий старт ценой ошибок
03:05 Ключевая роль Жедсона
04:42 «Краснодар» указал «Спартаку» на недостатки
06:19 Дебют Даку
08:17 Встреча двух чемпионов
09:14 «Зенит» начал в соответствии с ожиданиями
09:32 Гарибян перевернул игру
10:17 Безыдейность Семака
11:09 Чему Тед Лассо мог бы научить Аршавина
11:40 Шум вокруг Соболева и его сына
13:06 Динамовское дерби
13:45 Овечкин выбрал РПЛ вместо свадьбы Роналду
14:20 Замены Шварца и классный Маринкин
14:52 Махачкалинцы смотрелись лучше
15:40 Московские нули
16:10 У «Балтики» все в порядке
16:55 ЦСКА на связи с фанатами
18:11 Альба выжимает максимум из «Ростова»
18:56 «Локомотив» продолжает рушиться
21:11 #ОтпуститеБатракова
22:53 Почему молчит руководство?