Вадим Евсеев снова озарил медиапространство нецензурным интервью – значит, состоялся очередной тур РПЛ. В нем друг против друга сыграли два главных претендента на золото. Победителя среди них не нашлось, но ничья парадоксальным образом выгодна догоняющему «Зениту», а не лидирующему «Краснодару».

Почему так вышло – объясняет ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин. Кроме того, в новом выпуске вы узнаете, кто из тренеров превосходит Евсеева по яркости высказываний, кем можно заменить Челестини в ЦСКА, почему Зобнин уже сейчас легендарнее Романцева для «Спартака» и в чем заключается главная проблема российский судей.

Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

Ведущий выпуска:

Павел Чепурин: https://t.me/Chepa98

Социальные сети:

TG: «Футбольный клуб» — https://t.me/QryaProDucktion

TG: «Симпл Спорт» — https://t.me/simplesportagency

VK: https://vk.com/radioutkin

YouTube: / @utkinlive

По вопросам рекламы:

Email: simple@simple-sport.ru

Telegram: @sport_simple