ТОП-5 Причин величия Зидана
Сегодня вспоминаем ярчайшую карьеру одного из лучших футболистов в истории и выдающегося тренера. Это «5 причин величия» Зидана.
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#мячproduction #зидан #мячshow
0:00 – Начало
2:10 — Уникальная техника и красивый футбол Зидана
7:15 — Зидан — король 90-х и начала 00-х
12:02 — Стал главной звездой «галактикос» и забил лучший гол всех времён в ЛЧ
17:57 — Легендарный игрок, ставший великим тренером
24:10 – Сделал сборную Франции лучшей в мире и ярко завершил игровую карьеру