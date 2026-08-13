ТОП 10 Трансферов, изменивших историю
Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» ждали много лет, но историческим его пока можно назвать скорее по масштабу, чем по последствиям. В футболе же были переходы, которые действительно меняли историю. Дэвид Бекхэм и Лионель Месси вывели МЛС на новый уровень, а Серхио Агуэро и Златан Ибрагимович помогли превратить свои клубы из «денежных мешков» в успешные спортивные проекты.
Какие еще трансферы изменили футбол и оставили последствия на годы вперед? Об этом – в новом выпуске «ТОП 10 Трансферов, изменивших историю»!
TG Саши: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
TG МЯЧа: https://telegram.me/myachPRO
TG МЯЧ RU: https://telegram.me/myachrus
TG-игры от МЯЧа: https://telegram.me/myach_games_bot
Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/
Больше контента в наших соц. сетях:
МЯЧ Show: https://www.youtube.com/@myachshorts
МЯЧ Contento: https://www.youtube.com/@myach_contento
МЯЧ RU: https://www.youtube.com/@myach_ru
Twitch: https://www.twitch.tv/myachpro
Telegram: https://telegram.me/myachPRO
Telegram про российский футбол: https://telegram.me/myachrus
Личный Telegram Саши: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
Telegram МЯЧ Family: https://telegram.me/myachfamily
Сайт: https://myach.pro/
ВК: https://vk.com/myachpro
TikTok: https://vm.tiktok.com/J1yYAyh/
Rutube: https://rutube.ru/channel/23855868/
Sports: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/myach_production/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/myach
MAX: https://max.ru/myach
MAX МЯЧ RU: https://max.ru/myachrus
Монтаж: https://vk.com/venastudio
#мячproduction #топ10 #мячshow