Приветствуем любителей нашего футбола! Это новый выпуск шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский, Владимир Быстров, Константин Генич и Станислав Черчесов подвели итоги уходящего года — главные события, триумфы, разочарования и открытия в мире РПЛ.

Каким был год Станислава Саламовича от сборной Казахстана до Ахмата и где он мог еще оказаться? Как изменилась РПЛ за время его отсутствия? Какие цели и амбиции у Черчесова вместе с грозненцами?

Зачем Зенит решил продлить свое столетие — в чем смысл? Почему завершилась многолетняя гегемония сине-бело-голубых? Петербуржцы действительно больше не являются грозой московских клубов? Как Черчесову удалось обыграть «Зенит»? Покупка Жерсона — самый дорогой и самый неудачный трансфер в РПЛ? А Мостовой — главный джокер и самый результативный игрок петербуржцев вместе с Глушенковым?

Краснодар действительно самая стабильная команда двух последних сезонов РПЛ и идет за вторым чемпионством подряд? Можно ли представить борьбу за титул без связки Кордоба - Сперцян? Почему стандарты быков — самые лучшие в лиге?

Почему ЦСКА в 2025 году был таким разным: как отличалась команда при Николиче и при Челестини? Чем армейцы выделяются с новым тренером? Как Круговой и Глебов стали лучшими флангами в РПЛ?

А Кисляк — и вовсе лучшим игроком ЦСКА и РПЛ по версии Быстрова и многих экспертов! Какие проблемы есть с нападающими? И какую роль в команде играет Акинфеев?

Эпоха Станковича в Спартаке завершилась провалом — а могло ли быть иначе? Кто виноват в истории с продлением контракта? Чем запомнились красно-белые по руководством Деяна? Умяров и Дмитриев - самые прогрессирующие игроки «Спартака». Кто теперь должен возглавить команду: русский или иностранец? И причем тут Черчесов?

Работа Карпина в Динамо — это провал при наличии всех необходимых ресурсов и трансферов, которые он хотел! Совмещение было ошибкой? Каким бело-голубые стали при Гусеве? И почему возвращение Тюкавина после травмы — главная надежда «Динамо» в этом сезоне?

Локомотив реально созрел для борьбы за трофей, а не просто для развития молодых русских игроков? Что нужно железнодорожникам для участия в чемпионской гонке? Как «Локо» удалось стать сильнее, чем год назад?

Балтика стала главным открытием уходящего года — за счет чего? В чем феномен Талалаева? Желаем приятного просмотра!