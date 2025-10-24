Результативнейший 3-й тур ЛЧ чемпионов получился ударным и ввел всех участников проекта C&C в состояние измененного сознания.

Пациент предложил считать департамент обороны Арсенала самым сильным в мировом футболе за последние 15 лет, чем вызвал настоящую войну мнений о поколениях.

Доктор в связи со своей любимой командой сделал самую дерзкую ставку в истории C&C.

Легенда поставил Батракова в стартовый состав Баварии.

Левон, уже по поводу обсуждения лидерства Милана в серии А сгенирировал, возможно, самую смешную шутку своей жизни. Спойлер: про румынов и итальянцев!