Пора поговорить про самый непредсказуемый чемпионат в топ-5 и новую волну тренерских отставок. Обсуждаем итальянский футбол со Стасом Мининым. Будем рады любым вашим вопросам в чате трансляции!

Аллегри отказался от прессинга в «Милане»: кто в выигрыше? «Ювентус» пригласил Лучано Спалетти на короткий контракт. «Наполи» теряет игроков из-за травм: Мактоминей вернулся блистать? «Интер»: найдите 5 отличий Киву от Индзаги. «Фиорентина»: Пиоли увольняют? Все ли хорошо у «Ромы»? Юрич теряет «Аталанту»?