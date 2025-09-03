ТРАНСФЕРЫ лета в Италии. Топовый Де Брюйне, забивной Иммобиле, вечный Модрич | Ciao, Calcio!
Мы собрались лицом к лицу, чтобы рассказать о любимых итальянских командах: переживания из-за трансферных слухов, радость от неожиданных Here we go! и боль от очередной необъяснимой продажи.
В первом видео-выпуске «Ciao, Calcio!»
• Почему стареющий Де Брюйне всё ещё топ?
• Как ветеран Модрич разорвет Серию А?
• Почему восставший Иммобиле идёт к статусу легенды чемпионата?
• Чем удивит Бернардески?
Это только начало! Поделимся ожиданиями от нового сезона и докажем фактами, что именно сейчас нужно смотреть Серию А.
Andiamo ragazzi!
Ciao, Calcio в телеграм: t.me/CiaoCalcio