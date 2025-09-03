Мы собрались лицом к лицу, чтобы рассказать о любимых итальянских командах: переживания из-за трансферных слухов, радость от неожиданных Here we go! и боль от очередной необъяснимой продажи.

В первом видео-выпуске «Ciao, Calcio!»

• Почему стареющий Де Брюйне всё ещё топ?

• Как ветеран Модрич разорвет Серию А?

• Почему восставший Иммобиле идёт к статусу легенды чемпионата?

• Чем удивит Бернардески?

Это только начало! Поделимся ожиданиями от нового сезона и докажем фактами, что именно сейчас нужно смотреть Серию А.

Andiamo ragazzi!

