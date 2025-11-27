🔥 ЭТО БУДЕТ ЖАРКО! ЛЧ: Ливерпуль-Реал, ПСЖ-Бавария | ТОП прогнозы!

🔥 ЭТО БУДЕТ ЖАРКО! ЛЧ: Ливерпуль-Реал, ПСЖ-Бавария | ТОП прогнозы!

РЕАЛ х БАРСА: разминка перед класико / АРСЕНАЛ казнил АТЛЕТИКО / КАРАБАХ проиграл, КАЙРАТ – с очком!

РЕАЛ х БАРСА: разминка перед класико / АРСЕНАЛ казнил АТЛЕТИКО / КАРАБАХ проиграл, КАЙРАТ – с очком!

31:57