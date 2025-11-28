В финальные дни осени мы вновь вещаем из квартиры на Старой Басманной улице в классическом трио.

Как всегда, живо обсудили очередной тур ЛЧ. «Арсенал» и «Бавария» наконец‑то столкнулись друг с другом, и Артета вместе со своими футболистами заслуженно победил в футбольной игре престолов. Обсудили важные аспекты этого поединка и пошли дальше — к следующему ученику великого Пепа. Команда Марески прекрасно показала себя против «Барселоны», а мы вместе с Легендой попытались понять и утешить эту команду после поражения.

Также у вас есть великолепная возможность посмотреть и послушать, по каким причинам Игнашевич до сих пор считает «Ливерпуль» одной из сильнейших команд Европы, что творится в королевской раздевалке «Реала» и как дела у Никиты Хайкина после его блестящих сейвов в игре с «Ювентусом».

Приятного просмотра!