КФЛЧ! Нет Педри - нет Барселоны! Эксперименты Пепа! Челси - в огне! Глупый Араухо!

КФЛЧ! Нет Педри - нет Барселоны! Эксперименты Пепа! Челси - в огне! Глупый Араухо!

«Барселона» и «Челси» больше не враги

«Барселона» и «Челси» больше не враги

02:22:19